Талибы напали на военную базу в Афганистане, 12 погибших
- Азия и мир, происшествия
- 13:52, 21 января 2019
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CA-NEWS (CA) - В результате нападения боевиков движения «Талибан» на военную базу и тренировочный центр полиции в афганской провинции Майдан-Вардак погибли не менее 12 человек, сообщает AP. Более 30 человек получили ранения. Большинство из них были доставлены в провинциальные больницы, людей с более серьезными травмами отправили в Кабул.
Талибы взорвали заминированный автомобиль рядом с базой. Затем боевики открыли по военным огонь. По информации телеканала Tolo News, трое нападавших убиты. Четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.
«Талибан» уже взяло на себя ответственность за нападение.
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