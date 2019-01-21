Талибы напали на военную базу в Афганистане, 12 погибших

CA-NEWS (CA) - В результате нападения боевиков движения «Талибан» на военную базу и тренировочный центр полиции в афганской провинции Майдан-Вардак погибли не менее 12 человек, сообщает AP. Более 30 человек получили ранения. Большинство из них были доставлены в провинциальные больницы, людей с более серьезными травмами отправили в Кабул.

Талибы взорвали заминированный автомобиль рядом с базой. Затем боевики открыли по военным огонь. По информации телеканала Tolo News, трое нападавших убиты. Четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

«Талибан» уже взяло на себя ответственность за нападение.