Участники ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты

CA-NEWS (KG) - До 1 февраля 2019 года государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) могут согласовать проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию, передает РБК.

Согласно распоряжению по итогам Евразийского межправительственного совета, который состоялся в конце ноября 2018 года, члены союза должны предусмотреть, что с 2024-го при расчете локальных ставок акциза на сигареты они исходят из индикативной ставки €35 за 1 тыс. сигарет (cреднее значение, от которого может отталкиваться страна при определении своего акциза) с отклонениями не более 20% как в большую, так и в меньшую сторону. Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), члены союза достигли такого соглашения впервые.

Переговорный процесс по вопросу гармонизации ставок акцизов начался еще в 2012 году: данный пункт был включен в статью 71 Договора об ЕАЭС, после чего страны приступили к разработке проектов соглашений. Но все эти годы оставался нерешенным вопрос про диапазон отклонений от индикативной ставки, особенно для категории самых дешевых сигарет.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/21/01/2019/5c41aa049a79473aa31c597a

Переговорный процесс по вопросу гармонизации ставок акцизов начался еще в 2012 году: данный пункт был включен в статью 71 Договора об ЕАЭС, после чего страны приступили к разработке проектов соглашений. Но все эти годы оставался нерешенным вопрос про диапазон отклонений от индикативной ставки, особенно для категории самых дешевых сигарет.

Государства ЕАЭС впервые пришли к компромиссу по соглашению о налоговой политике в области акцизов, подчеркивают в ЕЭК. До ноябрьского межправительственного совета в Минске между странами оставалось одно разногласие, заключавшееся в предложении выделить сигареты низкоценовой группы в отдельную категорию, но оно было устранено.

По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию одобрены и направлены для проведения внутригосударственного согласования до 1 февраля 2019 года. Далее в первом квартале 2019 года доработанные проекты соглашений планируются к внесению на совет комиссии для внутригосударственных процедур и дальнейшего подписания, уточнил он.

Какая сейчас разница в акцизах



В России с 1 января 2019 года ставка акциза на сигареты и папиросы повысилась на 10,01% и составила 1,89 тыс. руб. за тысячу штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тыс. руб. за тысячу штук). Для сравнения: в Белоруссии — это примерно €3–23 за тысячу штук (в зависимости от ценовой категории сигарет), Казахстане — €21, Киргизии — €16, Армении — €15. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу: если в Белоруссии пачка стоит в среднем 32 руб., в Армении — 50 руб., а в Киргизии — 53 руб., то в России — 105 руб., поясняет директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/21/01/2019/5c41aa049a79473aa31c597a