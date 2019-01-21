В Дашогузе чиновники провели встречи с возмущенными родителями студентов, учащихся за рубежом

CA-NEWS (TM) - 16 января в Дашогуз прибыл чиновник из Кабинета Министров Туркменистана. По одним данным это был заместитель председателя Кабмина Эсенмырат Оразгелдиев, курирующий северный регион страны, по другим – один из его заместителей, сообщает Хроники Туркменистана.



На следующее утро в Дашогузе и в этрапских (районных) центрах собрали родителей, чьи дети обучаются в зарубежных вузах.

В столице региона собрание проходило в зале заседаний городского хякимлика (мэрии), в этрапах – в домах культуры.

Среди выступавших в Дашогузе были чиновник из хякимлика, представители МНБ, МВД, Союза молодежи и священнослужитель, которые призывали родителей лучше контролировать своих детей. Они предупреждали, что существует опасность вовлечения их в религиозные секты, о преступлениях, совершаемых туркменскими студентами, а также о том, что многие студенты посещают бары и бордели.

Некоторые из присутствовавших на собрании родителей, с которыми удалось побеседовать корреспондентам «Хроники Туркменистане», рассказали, что организаторы не пригласили на собрание «ненадежных» родителей, которые могли задать неудобные вопросы или учинить скандал.

Тем не менее, вопросов из зала было очень много. Большинство собравшихся были обеспокоены затруднениями и ограничениями при переводе денег студентам.

Из зала доносились возмущенные возгласы:

– О каких еще барах вы говорите, когда им есть не на что!?

– Студенческая виза не дает право на работу, а мы не можем перевести им деньги. Как быть?

– Мы слышали, что некоторые студенты воруют, грабят или становятся наркокурьерами, но этого следовало ожидать, если у них нет денег!

Чиновник из хякимлика, пытаясь успокоить присутствующих, заявил, что на собрании должен был участвовать представитель банка, который компетентен в этих вопросах, но он не смог прийти, и что в течение 10 дней родители получат ответы на свои вопросы. После чего поспешил объявить собрание закрытым.

Напомним, что 7 января на прием к городскому хякиму Дашогуза пришла группа из 10 человек – родителей обучающихся за рубежом студентов. Люди хотели выяснить, почему в Дашогузе лимит денежных переводов через Western Union меньше, чем в других регионах. Заместитель хякима ответил, что ограничение связано с тем, что «регион дает самый малый вклад в экономику страны» и посоветовал «самим решать свои проблемы». лимит отправки денег детям-студентам у жителей Дашогузского велаята самый низкий по стране.