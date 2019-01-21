«Чем больше знаний, тем мы сильнее»: Мирзиеев пообщался с узбекской молодежью в ФРГ

CA-NEWS (UZ) - В Берлине президента Шавката Мирзиёева с большой радостью встретила группа узбекской молодежи, учащейся и занимающейся научной деятельностью в Германии. У резиденции, где расположилась делегация страны, состоялась искренняя беседа, сообщила пресс-служба главы государства.



Президент поинтересовался учебой и делами, планами и стремлениями наших соотечественников.

– Развитые государства достигли результата благодаря научному подходу во всём. Мы тоже находимся в процессе больших изысканий. Все наши усилия нацелены на то, чтобы идти вровень с миром, создать достойные условия жизни для народа. Мы осуществим реформы с такой передовой молодежью, как вы. Каждая сфера жизни Узбекистана с нетерпением ждет ваших знаний и "ноу-хау". Чем больше у нас знаний, тем мы сильнее, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент пожелал молодежи успешного завершения учебы, исследований и предложил направить полученные знания и опыт на развитие Узбекистана.