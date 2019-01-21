РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Чем больше знаний, тем мы сильнее»: Мирзиеев пообщался с узбекской молодежью в ФРГ

CA-NEWS (UZ) - В Берлине президента Шавката Мирзиёева с большой радостью встретила группа узбекской молодежи, учащейся и занимающейся научной деятельностью в Германии. У резиденции, где расположилась делегация страны, состоялась искренняя беседа, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поинтересовался учебой и делами, планами и стремлениями наших соотечественников.

– Развитые государства достигли результата благодаря научному подходу во всём. Мы тоже находимся в процессе больших изысканий. Все наши усилия нацелены на то, чтобы идти вровень с миром, создать достойные условия жизни для народа. Мы осуществим реформы с такой передовой молодежью, как вы. Каждая сфера жизни Узбекистана с нетерпением ждет ваших знаний и "ноу-хау". Чем больше у нас знаний, тем мы сильнее, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент пожелал молодежи успешного завершения учебы, исследований и предложил направить полученные знания и опыт на развитие Узбекистана.

d261424d-bba8-7948-be39-3ef4f7920262

cd0ee024-d9f3-6e1a-54a4-b614b40bc9a6

print
  • Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалюты
  • В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина планеты
  • 17 лет лишения свободы получил пенсионер из Астаны за развращение 8-летней внучки
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×