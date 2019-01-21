Историческая святыня «Лангар-Ота» в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В Центральной Азии существуют 14 малых городов и селений под названием «Лангар». Одно из них, находится на территории сельского джамоата Тагояк Спитаменского района Таджикистана…Здесь находится исторический памятник, усыпальница «Лангар-Ота».

Рассказывая об истории святыни директор мемориального комплекса «Лангар-Ота» Рахматжон Дадобоев говорит, что Абдурахмон-Ота ибн Ибрагим-Ота ибн Исмаил- Ота был известен среди народа по имени «Лангар- Ота». Абдурахмон-Ота родился в конце XIV в. в нынешнем селении Сайрам Чимкентской области Республики Казахстан.

-Исмаил-Ота был дедом Абдурахмон-Ота, то есть звали его Лангар-Ота, говорит Рахматжон Дадобоев. - Один из детей Исмаил-Ота - Ходжа Ахмад Ясави в Туркестане был известен по имени «Султан-ул-Орифи», могила которого является известным святым местом поклонения для народов Центральной Азии.

Родословное древо почтенного Абдурахмон-Ота, то есть Лангар-Ота со стороны матери доходит до великого пира, могущественного шейха Ходжа Зайнилободдина, что святыня этого достопочтенного сейчас находится в территории Таджикистана. Поэтому потомственные ветви шейха Лангар-Ота доходят до зятя Пророка (с.а.в.) почтенного Али.

Согласно преданию, Абдурахмон-Ота, то есть Лангар-Ота был великим улемом и своим великодушием в свое время он был очень уважаемым и известным среди людей.

В древности, ученые и путешественники, отправляясь в путь, по завету своих учителей воспитывали своих учеников. Так, Абдурахмон-Ота по приказу своего учителя, вместе со своими мюридами (последователями) Куктунли-Ота и другими, чтобы наставлять своих учеников, отправились из своей деревни в местность Саркат (ныне называют Саркат-Ота) в селении Замбориш Лайлакского района Кыргызской республики. Здесь здоровье Абдурахмон-Ота ухудшается, и он своим мюридам, особенно Куктунли-Ота завещает о том, что его смерть уже близка: «Если я умру, отправьте моё тело в путь на верблюде. Если верблюд на третий раз где-нибудь остановится, там и похороните меня». По легенде, верблюд первый раз остановился в местности «Оллобароз», второй раз в местности «Туячукар» и на третий раз остановился в местности священного «Лангар». Таким образом, мюриды во главе Куктунли-Ота с уважением и почестью похоронили тело своего учителя на том месте, где падал верблюд, и отныне это место становится известным поселком по имени «Лангар-Ота».

Согласно поверьям,-резюмируя беседу говорит Рахматжон Дадобоев, - по поручению Амира Тимура, кирпичи для мавзолея Лангар-Ота привозили из Самарканда. Мавзолей был построен в 1400 г., в соответствии со средневековыми архитектурными решениями.

Сейчас очень много людей приезжают в эту святыню не только из городов и районов Таджикистана, но и Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.

Автор: Акмал Маннонов, Душанбе