Более 200 цехов по производству керамики в Риштане простаивают из-за отсутствия газа

CA-NEWS (UZ) - Всего лишь 10 из 225 керамических мастерских имеют возможность работать в Риштанском районе Ферганской области. По словам гончарного мастера, причиной остановки цехов является нехватка газа и его дороговизна. Глава Ассоциации "Хунарманд" в Риштанском районе назвал ситуацию сезонной, сообщает centralasian.org.



Известный во всём мире своей керамикой и фарфором Риштанский район насчитывает 225 керамических мастерских. В каждом цехе имеется в среднем по 2 печи для обжига гончарных изделий, в общей сложности 450 печей в районе. В каждом цехе заняты от 5 до 10 человек. Точнее так было раньше. Потому что в настоящее время здесь работают всего около 10 мастерских.

Эта информация была подтверждена Ассоциацией "Хунарманд" ("Ремесленник") в Риштане.

Риштанский блогер Дима Каюм разместил на своей странице в Facebook видеопост об этих проблемах по просьбе гончара. В комментарии к видеозаписи блогер отметил: «Промышленная зона Риштан была построена около 10 лет назад. На 33 гектарах местные предприниматели - гончары производят глиняную посуду...Вы знаете, керамика Риштана известна во всем мире! Продукция экспортируется по всему миру. Проблема керамистов, которые продолжают школу национальной керамика, как всегда - газ!".

По словам блогера, уже несколько лет мастерские отключены от газоснабжения в зимний сезон. Более 200 предпринимателей и более 5000 человек становятся безработными.

Представитель хокимията Риштанского района Баходир Камбаров сказал, что недавно в районе начали подавать газ, но только для населения, а не для производства.

Молодой человек, представившийся одним из керамистов Риштана, Бунед Хайдаров, сказал, что он уехал закрыл свой цех и уехал на заработки в Россию из-за отсутствия газа и его дороговизны. "В этом году мы не работали, так же как и в прошлом. Потому что это не окупается. Мы платим рабочим, мы платим за газ, и у нас ничего не остаётся для себя".

Напомним, на днях сообщалось, что Узбекистан начал поставки природного газа в Таджикистан.