Афганистан и еще 13 стран первыми в этом году пройдут процедуру обзора ситуации с правами человека

CA-NEWS (CA) - 21 января во Дворце Наций в Женеве стартовала 34 я сессия Рабочей группы ООН, которой поручено проведение универсального периодического обзора ситуации с правами человека. В ходе этой сессии, которая продлится до 1 февраля, члены группы обсудят положение в 14 странах: Афганистане, бывшей югославской Республике Македония, Вануату, Вьетнаме, Доминиканской Республике, Эритрее, Йемене, Новой Зеландии, Камбодже, на Кипре, Коморских островах, в Словакии, Чили и Уругвае, сообщает Служба Новостей ООН.



Сегодня в Дворце Наций в Женеве стартовала 34 я сессия Рабочей группы ООН, которой поручено проведение универсального периодического обзора ситуации с правами человека. В ходе этой сессии, которая продлится до 1 февраля, члены группы обсудят положение в 14 странах: Афганистане, бывшей югославской Республике Македония, Вануату, Вьетнаме, Доминиканской Республике, Эритрее, Йемене, Новой Зеландии, Камбодже, на Кипре, Коморских островах, в Словакии, Чили и Уругвае.

Чем хорош универсальный периодический обзор?

Универсальный периодический обзор - нововведение, одобренное Генеральной Ассамблеей в 2006 году. Он, без преувеличения, открыл новую главу в сфере защиты прав человека. В то время, как перед договорными органами отчитываются только участники того или иного международного соглашения, «универсальный обзор» дает возможность проверить положение с правами человека во всех без исключения государствах-членах ООН.

А «судьи» кто?

Этим занимается специально созданная Рабочая группа, которая анализирует достижения и неудачи стран в правозащитной сфере и выносит рекомендации c целью улучшения ситуации. Группа собирается три раза в год. На каждой сессии рассматривают положение в 14 -16 странах, причем страны отчитываются в порядке очередности. Обзор проводится на основе официального «национального доклада», докладов независимых экспертов ООН и выводов договорных органов – комитетов ООН; а также информации, предоставленной неправительственными организациями и национальными правозащитными учреждениями.

И хотя главную роль в этом процессе играет Рабочая группа, состоящая из членов Совета по правам человека, в обсуждении той или иной страны могут участвовать все государства, независимо от того, входят они в состав или нет. Например, своими соображениями и советами по поводу ситуации в Китае на недавней сессии поделились представители более 150 государств.

А организацией обсуждения каждой страны занимаются так называемые «тройки» - три представителя государств-членов Совета, которые отбираются путем жеребьевки. Они собирают документы и даже готовят своего рода сценарий. Ведь обсуждают каждое государство в Рабочей группе не больше трех часов. Например, в рамках третьего цикла при рассмотрении доклада Туркменистана докладчиками были Бурунди, Пакистан и Хорватия. В состав «тройки» по России на майской сессии вошли Эфиопия, Филиппины и Куба.

Может ли государство отказаться от такого открытого обсуждения?

Юридически может, но на практике этот обзор имеет огромную моральную силу и политический вес. Поскольку он носит универсальный характер, никому не хочется быть «белой вороной». В настоящее время Совет ООН по правам человека проводит уже третий цикл универсального периодического обзора, а это значит, что все 193 страны оказывались «под лупой» уже, по меньшей мере, дважды.

За все это время только однажды страна - это был Израиль - заявила, что отказывается участвовать в обзоре. Этот случай, который был первым и последним, произошел в ходе второго цикла обзора. Тогда Совет решил перенести обсуждение ситуации с правами человека в Израиле на следующую сессию Рабочей группы, к началу работы которой председателю удалось убедить Израиль в необходимости сотрудничества.

Почему в процедуре универсального обзора участвуют неправительственные организации?

В ООН в целом считают гражданское общество важным партнером. При обсуждении ситуации с правами человека информация, которую предоставляют неправительственные организации, может дополнить, а порой и дополнить данные официальной делегации. Правозащитники имеют право встречаться с «тройкой», присутствовать на сессиях Рабочей группы и выступать там с заявлениями. Недавно, когда рассматривался доклад Рабочей группы по универсальному обзору относительно России, в Совете от имени неправительственной организации «Хьман райтс уотч» выступил заместитель председателя движения «Открытая Россия» и известный российский журналист Владимир Кара-Мурза. Он тогда заявил, что российский доклад представляет собой «идиллическую картину», которая кардинально отличается от реальной ситуации.

Поговорили и разошлись?

По результатам обсуждения государствам, которые отчитались перед Рабочей группой, направляются рекомендации. Но, как правило, страны соглашаются не со всеми выводами и предложениями коллег. Например, Россия, представившая в мае этого года уже третий периодический доклад, приняла из более 300 рекомендаций Совета лишь 191.

Но все же государства прислушиваются к рекомендациям Рабочей группы и стремятся их выполнить – ведь рано или поздно им придется вновь отчитаться о «проделанной работе» перед всем миром.

В связи с 70-й годовщиной Всеобщей декларации прав человека Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что Универсальный периодический обзор - огромный ресурс человечества, который необходимо взять на вооружение в деле защиты прав человека и обеспечения благополучия для всех.