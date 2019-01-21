Сколько денег выделяется из бюджета США на финансирование центральноазиатских служб «Радио Свободы»?

CA-NEWS (KG) - «Радио Свобода» (полное название — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РС) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США. Попечителем является Агентством США по глобальным медиа. Декларирует свою миссию «в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни».

По состоянию на октябрь 2018 года, вещание ведётся на 26 языках на 23 страны Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока.В странах Центральной Азии функционируют казахская служба «Радио Азаттык», таджикская «Радио Озоди», кыргызская «Радио Азаттык», туркменская «Радио Азатлык» и узбекская служба «Радио Озодлик» . Ниже представлена таблица финансирования центральноазиатских служб Радио Свободы, выделяемых из бюджета США.

Финансирование центральноазиатских служб «Радио Свободы» за 2017 — 2019 гг. по отдельным странам

(в USD) 2017 2018 2019 (запрашиваемая сумма) Казахстан 1 млн 714 тысяч 2 млн 046 тысяч 1 млн 463 тысяч Кыргызстан 2 млн 087 тысяч 2 млн 677 тысяч 1 млн 742 тысяч Таджикистан 1 млн 775 тысяч 2 млн 134 тысяч 1 млн 483 тысяч Туркменистан 743 тысяч 713 тысяч 617 тысяч Узбекистан 1 млн 656 тысяч 2 млн 134 тысяч 1 млн 483 тысяч Итого: 7 млн 975 тысяч

9 млн 314 тысяч

6 млн 657 тысяч



*источник: доклад по бюджету Агентства США по глобальным медиа

Помимо эфирного вещания, «Радио Свобода» также ведёт вещание через Интернет и создаёт телевизионные передачи. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, программный центр — в Праге (до 1995 года находился в Мюнхене), также имеются 17 региональных бюро. По данным официального сайта Радио Свободы, в РСЕ/РС работают около 400 штатных журналистов и около 750 фрилансеров.