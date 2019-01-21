Прокуратура Алматы потребовала лишить лицензии адвоката из-за отказа дать показания

CA-NEWS (KZ) - Прокуратура Алматы попросила городскую коллегию адвокатов лишить лицензии Юрия Дюжикова. Некоторые его коллеги выступили категорически против и считают, что прокуратура нарушает права адвокатов, передает informburo.kz.



"Юрий Алексеевич защищал человека по уголовному делу. Следователь вынес постановление об устранении его от участия в этом деле, ссылаясь на то, что он отказался дать показания по этому делу", – рассказал член президиума Алматинской городской коллегии, известный адвокат Салимжан Мусин на пресс-конференции.

Перед этим адвоката пытались допросить якобы по тем обстоятельствам, которые не связаны с этим уголовным делом.

Прокуратура в представлении пишет, что адвокат Юрий Дюжиков 12 июля 2018 года вместе с подзащитным – директором ТОО, который проходит по делу о хищениях при строительстве объекта, встретился со свидетелем (бухгалтер ТОО) и попросил сообщить, если поступит вызов в правоохранительные органы. Об этом стало известно следствию на очной ставке.

"После завершения очной ставки в рамках настоящего уголовного дела, для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела по событиям, ставшим известными от свидетеля, возникла необходимость в допросе Дюжикова в качестве свидетеля", – говорится в документе.

Однако Юрий Дюжиков отказался давать показания, сославшись на нормы уголовно-процессуального законодательства, которые запрещают допрашивать адвокатов. Эти действия в прокуратуре назвали "недобросовестным и безответственным отношением к обязанностям". Следователь считает, что это является основанием для лишения адвокатской лицензии. Более того, надзорный орган воспринял отказ дать показания вмешательством в деятельность следователя, сообщили коллеги адвоката.

"В Уголовно-процессуальном кодексе и Конституции прямо говорится, что адвокат не может быть допрошен (а если допрошен, то уже не может быть адвокатом по этому делу. – Авт.). И это удобный способ, чтобы устранить от участия в этом деле. Если адвокат участвовал в деле в ином качестве, нежели как защитник, то независимо от того, даст он показания или не даст, это будет оформлено в протоколе как допрос свидетеля и послужит основанием, чтобы устранить его из дела", – сказал Салимжан Мусин.

Юрий Дюжиков считает, что это "месть" со стороны органа, ведущего досудебное расследования на его жалобу в прокуратуру.

"Следователи требовали, чтобы мой подзащитный отказался от адвоката, признал вину. Я подал жалобу в прокуратуру. Через несколько часов меня пригласили в прокуратуру и объявили постановление об отстранении от дела. Я считаю, это незаконно. Во-первых, этот вывод основан на оговоре, во-вторых, утверждать, что такой факт имел место, можно только на основании судебного решения, а здесь всё было голословно. Законодательством установлен категорический запрет на допрос адвоката, и из этого правила нет исключений", – сказал он.

Об обстоятельствах самого уголовного дела Юрий Дюжиков рассказать не может, поскольку дал подписку о неразглашении данных досудебного расследования.

По данным Салимжана Мусина, следственный суд Алматы отказал в отмене постановления об отстранении Юрия Дюжикова от уголовного дела. Сейчас адвокаты планируют обжаловать в горсуде это решение.

В прокуратуре Алматы воздержались от комментариев до вынесения окончательного решения горсудом.