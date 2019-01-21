Германия закрыла аэропорты для авиакомпании Ирана

CA-NEWS (CA) - Власти ФРГ лишили иранскую авиакомпанию Mahan Air лицензии на посадку в аэропортах Германии, сообщили в понедельник, 21 января, немецкие СМИ со ссылкой на источник в МИД ФРГ. Источник объяснил эту меру соображениями безопасности, а также подозрением в том, что Mahar Air сотрудничает с иранским Корпусом стражей исламской революции, а ее самолеты используются для шпионажа и терроризма, передает Deutsche Welle.



Mahan Air - вторая по величине авиакомпания Ирана после Iran Air - до сих пор совершала четыре рейса в неделю в Дюссельдорф и Мюнхен. Эта компания уже с 2011 года находится в санкционном списке США. Министерство финансов США угрожает санкциями странам и компаниям, сотрудничающим с Mahan Air.

Немецкие фирмы подвергаются особенно сильному давлению со стороны США в связи с американскими санкциями против Ирана. Компании Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, и Siemens уже объявили о прекращении работы в этой стране.

Евросоюз в начале января ввел санкции против силовых структур Ирана и двух их руководителей, подозреваемых в причастности к серии убийств и запланированных нападений на иранских оппозиционеров в Нидерландах, Дании и Франции. Штрафных мер против иранских компаний, однако, принято не было. В правительстве ФРГ подчеркнули, что в случае с Mahan Air речь идет не о санкциях против Ирана, а о конкретной мере против конкретной компании.