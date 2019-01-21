В Монголии в 2019 году ожидается, что уровень инфляции составит 7.6%

CA-NEWS (MNG) - В Монголии банки ожидают, что в начале 2019 года инфляция будет находиться на уровне 7.6 процента, говорится в выборочном исследовании Центробанка страны (ЦБ), передает Montsame.



То есть, прогноз банков об уровне инфляции колеблется в интервале 6-8.9 процента.

По данным Национального статистического комитета (НСК), в декабре 2018 года уровень инфляции в масштабе страны составил 8.1 процента, в Улан-Баторе – 9.7 процента.

При этом базовая инфляция остается относительно на стабильном уровне с началом текущего года, составив около 6.4-7.5 процента в течение последних шесть месяцев.

В дальнейшем ЦБ рассчитывает на сохранение уровня инфляции в районе восемь процентов и отразил в основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год.