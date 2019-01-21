Президент Узбекистана распорядился рассекретить данные о добыче золота в стране

CA-NEWS (UZ) - Информация об объемах добычи золота в Узбекистане перестанет быть секретной, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева.

"В месячный срок принять меры по снятию режима секретности с показателей производимых и реализуемых объемов золота", - говорится в документе, опубликованном в понедельник властями Узбекистана.

В соответствии с постановлением будет оптимизирован штат работников режимных подразделений крупных предприятий горно-металлургической отрасли Узбекистана, сообщает Интерфакс.

Узбекистан до настоящего времени не раскрывал официальных данных по динамике добычи золота, серебра, цветных и редкоземельных металлов.

Вместе с тем, начиная с 2018 года Центральный банк Узбекистана начал раскрывать информацию о структуре экспорта страны. Тогда выяснилось, что золото является основной статьей узбекского экспорта.

По данным Госкомитета по геологии Узбекистана, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в республике составляет около 2,1 тыс. тонн. Открыто 41 месторождение золота, в настоящее время активно эксплуатируются 9 месторождений. Добыча золота в стране сконцентрирована на двух крупнейших госпредприятиях - Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах (НГМК и АГМК).

В ноябре 2018 года Ш.Мирзиеев подписал постановление о легализации с 1 марта 2019 года непромышленной (старательской) добычи драгоценных металлов в Узбекистане.