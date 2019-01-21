В Узбекистане разрешили приватизировать землю

CA-NEWS (UZ) - Глава Узбекистана распорядился начать приватизацию земли с 1 июля 2019 г. Физлица смогут приватизировать участки земли, предоставленные для жилищного строительства, и участки с уже построенными домами.

Юрлица получат право приватизировать земли, на которых расположено имущество организаций.

После приватизации земельные участки станут собственностью владельцев и получат статус неприкосновенности. Приватизировать землю можно только при наличии кадастровых документов.

В 2018 г. президент Узбекистана подписал постановление о строительстве доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности.

Глава государства распорядился о предоставлении в период с 1 июля 2018 г. по 1 января 2020 г. ипотечных кредитов сроком на 20 лет молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и другим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, для приобретения квартир в доступных многоквартирных домах в городах с первоначальным взносом в среднем в размере 15% и с 3-летним льготным периодом и процентной ставкой в размере 7% годовых в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования Центрального банка страны.