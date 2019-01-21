Discovery Channel снял новый проект в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В новом проекте Discovery Channel "Эд Стаффорд: игра на вылет", который стартует с 28 января по понедельникам, в одном из эпизодов британскому экстремалу и эксперту по выживанию Эду Стаффорду предстоит столкнуться с совершенно новым вызовом — всего за 5 дней совершить сложнейший переход по парку "Алтын-Эмель" в Казахстане, сообщает пресс-служба телеканала.

Серия проекта, посвященная Казахстану, выйдет в эфир Discovery Channel 4 февраля.

Бывший капитан британской армии, знаменитый экстремал и специалист по выживанию Эд Стаффорд не боится испытаний и лишений: он смело отправляется в удаленные, опасные и непригодные для жизни регионы, раз за разом проверяя себя на прочность. За последние несколько лет он в одиночку выживал в тропических джунглях и болотистых лесах, замерзал в горах, мучался от жажды в пустынях и блуждал по степям.

Национальный парк "Алтын-Эмель" станет настоящей ареной для состязаний — вернее, гонок на грани человеческих возможностей. Против Эда Стаффорда выступит бывший боец спецназа Южной Кореи Хён Ри: у двух экспертов по выживанию будет свой маршрут, свои методы, навыки и уловки, но цель у них одна: добраться до назначенной точки быстрее соперника.

С собой у участников проекта нет ничего – ни еды, ни воды, ни специального снаряжения. Им предстоит провести пять дней в сложнейших климатических условиях: палящее солнце нагревает воздух до 45 градусов, под ногами осыпаются ненадежные горные породы, ветер практически моментально заносит песком следы, отчего потеряться на огромной территория парка, превышающей 3000 км2, рискуют даже самые опытые экстремалы. Вдобавок, очень быстро герои начинают страдать от обезвожживания, голода, усталости и невозможности укрыться в тени, да и следы хищников, бродящих где-то рядом, не вселяют оптимизма.

Напряжение происходящему придает и соревновательная атмосфера: и Стаффорд, и Хён Ри очень азартны, и ни один из них не собирается уступать противнику, из-за чего некоторые решения они принимают импульсивно. И когда очередной путь, ведущий через лабиринт каньона, заканчивается тупиком, даже Эд Стаффорд оказывается на грани срыва — человек, чье соло-путешествие вдоль всей Амазонки занесено в Книгу рекордов Гиннесса, и не представлял, что Казахстан станет настолько серьезной проверкой на выносливость.