В Спитаменском районе Таджикистана расположен один из известных археологических памятников - античное городище Ширин

CA-NEWS (TJ) - В Спитаменском районе Таджикистана расположен один из самых известных археологических памятников, античное городище Ширин (древний и средневековый Куркат) и дахмаки (погребальные склепы) Курката.

Археологический памятник – городище Ширин и дахмаки Курката – один из самых известных и крупных археологических памятников Таджикистана.

Рассказывая об этом памятнике, заведующий сектором культуры Спитаменского района Темурбек Саидов, говорит, что это древнее городище, расположено на возвышенности Ширин. -Согласно археологическим материалам памятник (городище и погребальные склепы) датирован VI-V в. до н.э. – VIII в н.э. Городище отражает доисламскую (зороастрийскую) культуру населения Уструшаны.

По словам собеседника, в 1940 году городище Ширин посетил русский археолог-краевед В.Чейлытко.

-Осмотрев памятник, он предположил, что именно здесь, на месте этого городища нужно искать легендарный город Кирополь построенный персидским царём Киром II (Великим), основоположником династии Ахеменидов.

Более полное и масштабное изучение городища началось в 50-х годах прошлого столетия.

По словам Темурбека Саидова, найденные археологами уникальные погребальные склепы дали богатый материал по доисламским погребальным обрядам, духовной и материальной культуре региона.

Резюмируя беседу, собеседник отметил, что городище Ширин с погребальными склепами Курката как один из наиболее хорошо изученных археологических памятников Таджикистана на Фергано-Сырдарьинском коридоре Великого шёлкового пути может стать очень значимым объектом международного туризма.

-Сюда уже приезжают туристы из соседнего Кыргызстана, Узбекистана и других стран, - отметил Темурбек Саидов.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.

Автор: Акмал Маннонов, Душанбе



