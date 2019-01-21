В Спитаменском районе Таджикистана расположен один из известных археологических памятников - античное городище Ширин

- Таджикистан, общество
- 17:20, 21 января 2019
- Просмотров: 271
CA-NEWS (TJ) - В Спитаменском районе Таджикистана расположен один из самых известных археологических памятников, античное городище Ширин (древний и средневековый Куркат) и дахмаки (погребальные склепы) Курката.
Археологический памятник – городище Ширин и дахмаки Курката – один из самых известных и крупных археологических памятников Таджикистана.
Рассказывая об этом памятнике, заведующий сектором культуры Спитаменского района Темурбек Саидов, говорит, что это древнее городище, расположено на возвышенности Ширин. -Согласно археологическим материалам памятник (городище и погребальные склепы) датирован VI-V в. до н.э. – VIII в н.э. Городище отражает доисламскую (зороастрийскую) культуру населения Уструшаны.
По словам собеседника, в 1940 году городище Ширин посетил русский археолог-краевед В.Чейлытко.
-Осмотрев памятник, он предположил, что именно здесь, на месте этого городища нужно искать легендарный город Кирополь построенный персидским царём Киром II (Великим), основоположником династии Ахеменидов.
Более полное и масштабное изучение городища началось в 50-х годах прошлого столетия.
По словам Темурбека Саидова, найденные археологами уникальные погребальные склепы дали богатый материал по доисламским погребальным обрядам, духовной и материальной культуре региона.
Резюмируя беседу, собеседник отметил, что городище Ширин с погребальными склепами Курката как один из наиболее хорошо изученных археологических памятников Таджикистана на Фергано-Сырдарьинском коридоре Великого шёлкового пути может стать очень значимым объектом международного туризма.
-Сюда уже приезжают туристы из соседнего Кыргызстана, Узбекистана и других стран, - отметил Темурбек Саидов.
Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.
Автор: Акмал Маннонов, Душанбе