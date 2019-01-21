Антикоррупционная служба подтвердила незаконность строительства АЗС в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Департамент Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) подтвердил нарушения закона, допущенные при строительстве АЗС по проспекту Суюнбая, против которого выступили жители близлежащих домов, представители общественного объединения "За чистый воздух" и действующей АЗС, к которой впритык пристраивается новая станция, вопреки противопожарным нормам, передает Kazakhstan Today.



"По результатам проверки управлением государственного архитектурно-строительного контроля Алматы в действиях собственника земельного участка - ТОО "Экопроминвест", экспертной организации - ТОО "Арсаулет", технического надзора Заурбекова Г.С., проектной организации ТОО "ПС Акцент" установлены нарушения действующего законодательства РК, в связи с чем они привлечены к административной ответственности в соответствии с нормами КоАП РК", - сообщили в Нацбюро результат рассмотрения заявления граждан, отметив, что экспертное заключении ТОО "Арсаулет" от 03.10.2018 года отозвано, а техническому надзору Заурбекову Г.С. выдано предписание от 01.10.2018 года на приостановление строительно-монтажных работ на объекте.

ТОО "Экопроминвест" также выдано предписание от 25.12.2018 года на приостановление строительно-монтажных работ, проведение государственной экспертизы и выполнение всех мероприятий, указанных в заключении государственной экспертизы.

"Таким образом, изложенные гражданами доводы были полностью исследованы в ходе рассмотрения поданного заявления", - отметили в Нацбюро.

Напомним, что в начале января Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы признал незаконным строительство АЗС на проспекте Суюнбая, а постановление акима о предоставлении ТОО права землепользования и договор аренды признано судом недействительным.

При этом суд отказал в требовании снести незаконную постройку, поскольку "заявлять требование о сносе незаконного строения относится к компетенции уполномоченных государственных органов, коим истцы не являются".

Судом достоверно установлено, что при строительстве новой АЗС ответчики нарушили: водоохранную зону реки Малая Карасу (120 метров, по факту - не более 100 метров); водоохранную зону реки Бас Карасу (500 метров, по факту - 497 метров). Не соблюдены минимальные противопожарные расстояния между существующей АЗС "Petrol Asia" и АЗС ТОО "Экопроминвест" (не менее 100 метров между границами территорий АЗС, по факту - 0 метров). Выданный ТОО "Экопроминвест" землеустроительный проект на земельный участок не был согласован с собственником смежного земельного участка, на котором расположена существующая АЗС "Petrol Asia". ТОО "АРСАУЛЕТ" отозвало положительное экспертное заключение №25 от 28.12.2016 года в связи с допущенными нарушениями норм действующего законодательства. Проектно-сметная документация ТОО "Экопроминвест" не проходила государственную экспертизу в РГП "Госэкспертиза" Алматы, в то время как без наличия положительного заключения экспертизы (разрешительного документа) на ПСД любое строительство не допускается.