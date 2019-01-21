В Ташкенте идёт суд по делу убийства чемпиона ММА Дильшода Кенжаева в ночном клубе
- Узбекистан, общество
- 17:28, 21 января 2019
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|Предыстория: В Ташкенте в драке с охранниками ночного клуба убит спортсмен Джамшид Кенжаев
|Продолжение: В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба рассказали, как наносили ножевые ранения
CA-NEWS (UZ) - Спустя пять месяцев после убийства в ночном клубе «Aurum 898» спортсмена Жамшида Кенжаева в Ташкенте началось первое судебное слушание. Об этом сообщил Repost.
На скамье подсудимых четверо охранников ночного клуба, а в зале отец убитого и его вдова.
Напомним, что в ночь с 8 августа на 9 августа прошлого года, ночью около клуба «Aurum 898» в Юнусабадском районе столицы произошла ссора в которой погиб 25 летний мастер спорта международного разряда по вольной борьбе Жамшид Кенжаев.
Спортсмена избила несколько охранников и нанесли ножевые ранения, которые и стали причиной смерти чемпиона.
Ночной клуб был закрыт, по обвинению в убийстве были задержаны четверо охранников клуба.
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