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  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте идёт суд по делу убийства чемпиона ММА Дильшода Кенжаева в ночном клубе
Предыстория: В Ташкенте в драке с охранниками ночного клуба убит спортсмен Джамшид КенжаевПродолжение: В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба рассказали, как наносили ножевые ранения

CA-NEWS (UZ) - Спустя пять месяцев после убийства в ночном клубе «Aurum 898» спортсмена Жамшида Кенжаева в Ташкенте началось первое судебное слушание. Об этом сообщил Repost.

На скамье подсудимых четверо охранников ночного клуба, а в зале отец убитого и его вдова.

Напомним, что в ночь с 8 августа на 9 августа прошлого года, ночью около клуба «Aurum 898» в Юнусабадском районе столицы произошла ссора в которой погиб 25 летний мастер спорта международного разряда по вольной борьбе Жамшид Кенжаев.

Спортсмена избила несколько охранников и нанесли ножевые ранения, которые и стали причиной смерти чемпиона.

Ночной клуб был закрыт, по обвинению в убийстве были задержаны четверо охранников клуба.

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