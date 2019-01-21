Пятеро граждан Узбекистана получили сильные обморожения, пытаясь незаконно пересечь границу Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Пограничным нарядом заставы "Мукатай" Уральского пограничного отряда задержаны пятеро граждан Республики Узбекистан, пытавшиеся незаконно пересечь границу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Задержанных доставили прямиком в районную больницу поселка Дарьинск. У одного из пятерых врачи обнаружили общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей 3-4-й степени и поместили в палату интенсивной терапии. Состояние тяжелое. Двоим поставили диагноз: общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей 2-3-й степени. Состояние у обоих - средней степени тяжести. У оставшихся двоих были обморожения нижних конечностей 1-й степени. Они в госпитализации не нуждались", - проинформировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Отмечается, что нарушители государственной границы находятся в больнице поселка Дарьинск Зеленовского района ЗКО под присмотром конвоя от погранзаставы.