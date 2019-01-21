Глава ООН призвал расcледовать нападение на миротворцев в Мали - самой опасной страны для «голубых касок»

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение на базу Миссии ООН в Мали, в результате которого десять миротворцев погибли, а, по меньшей мере, 25 получили ранения, сообщает Служба новостей ООН.



По сообщениям из Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе. «Голубые каски» отразили нападение и убили несколько человек из числа нападавших. Но контингент из Чада потерял 10 человек, а, по меньшей мере, 25 человек были ранены.

В специальном завлении Генеральный секретарь выразил сердечные соболезнования правительству Чада и близким погибших. «Он желает скорейшего выздоровления раненым и отдает должное преданности делу и мужеству мужчин и женщин, которые несут службу, жертвуя собственной безопасностью», - говорится в заявлении, обнародованном пресс-секретарем Антониу Гутерриша.

«Это подлое скоординированное нападение свидетельствует о решимости террористов посеять хаос, - заявил Специальный представитель Генсека в Мали Махамат Салех Аннадиф. - Оно требует немедленного, серьезного согласованного ответа всех сил, который позволил бы ликвидировать угрозу терроризма в регионе Сахель».

Генеральный секретарь призвал власти Мали, в также вооруженные группы, подписавшие мирное соглашение, приложить все необходимые усилия для того, чтобы найти виновных в этом нападении и как можно скорее привлечь их к ответственности. Антониу Гутерриш напомнил, что, согласно международному праву, нападения на миротворцев могут быть квалифицированы как военные преступления.

«Генеральный секретарь заявляет, что подобные действия не уменьшат решимости Организации Объединенных Наций и далее

поддерживать народ и правительство Мали в их стремлении установить мир и стабильность в стране», - говорится в заявлении, опубликованном от имени Антониу Гутерриша.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) была развернута в 2013 году после вооруженного мятежа сепаратистов на севере страны и последующего за этим военного переворота. Миссия ООН следит за выполнением условий мирного соглашения, помогая сохранить мир, и защищает мирное население. Операция в Мали – одна из самых крупных и самых опасных. В составе этой миротворческой операции служат примерно 12 тысяч военнослужащих и 1700 полицейских.