В Казахстане иностранцы контролировали игорный бизнес, один из них гражданин Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане пресечена деятельность четырёх транснациональных организованных преступных групп по результатам оперативно-следственных мероприятий, сообщает пресс-служба МВД.

«Материалы дела переданы в суд и в настоящее время в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит судебное разбирательство. Организаторами и руководителями преступной деятельности являются граждане США, Испании, Непала, Болгарии, России и Кыргызстана. Все иностранные граждане установлены, 2 – задержаны и 6 – объявлены в международный розыск. По делу проходит более 40 подозреваемых лиц, в отношении 9 подозреваемых избрана мера пресечения – арест», - отметили в МВД.

«В территориальные Департаменты полиции и МВД в прошлом году поступило 70 заявлений от граждан о том, что в помещениях бинго-клубов под видом легальных тотализаторов осуществляются азартные игры (онлайн-казино, электронная рулетка, покер и другие), которые разрешены только на определенных территориях страны. 35 граждан обратились с целью запретить своим азартным родственникам посещать игорные заведения», - говорится в сообщении.

В 2018 году специальной группой МВД при содействии Генеральной прокуратуры проведено 5 масштабных оперативно-следственных мероприятий по республике, в результате которых пресечена деятельность четырех транснациональных организованных преступных групп, контролировавших незаконную игорную деятельность 48 заведений в 17 городах страны («Бинго Бум», «Мистер Бинго», «Зодиак», «Империал», «Рояль ВИП»).

В период преступной деятельности (с 2012 года) доход сети клубов «Империал» составил более 7,5 млрд. тенге ($19,6 млн), сети «Мистер Бинго» – более 3,5 млрд тенге ($9 млн), сети «Зодиак» – 1,1 млрд. тенге ($2,6 млн). Львиная доля дохода от преступной деятельности игорных заведений переправлялась по налаженным каналам в зарубежные страны.

«Иностранными гражданами были использованы современные виды программного обеспечения, игровых и серверных оборудований закамуфлированного характера по которым отсутствовала практика доказывания.Только оборудование для заведения «Империал» обошлось организаторам в 1,5 млн долларов», - говорится в сообщении.