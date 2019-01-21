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  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Токио дан старт проведению кампании с целью ослабить утреннюю перегруженность транспорта

CA-NEWS (CA) - Стремясь ослабить перегруженность общественного транспорта, власти японской столицы начали призывать направляющихся на работу людей избегать пользования поездами в утренние часы пиковой нагрузки, сообщает NHK World.

Официальные представители администрации Токио в понедельник дали старт проведению этой кампании в рамках подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм, которые будут проходить в столице Японии в будущем году.

В кампании принимают участие около 980 фирм и организаций.

По словам представителей токийских властей, железнодорожные линии, участвующие в кампании, будут информировать пассажиров, в какие часы их поезда особенно переполнены, а работодатели будут в свою очередь призывать персонал соответственно изменить свой график работы.

Кампания продлится до 1 февраля.

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