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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН встревожены приговором журналисту в Черногории

CA-NEWS (CA) - ООН выразили серьезную обеспокоенность по поводу приговора Йово Мартиновичу, который проводил журналистские расследования. представителя СМИ, как считают в ООН, бездоказательно обвинили в причастности к организованней преступности и сокрытию наркотиков, передает служба новостей ООН.

«Мы крайне обеспокоены тем, что в четверг Верховный суд в Подгорице (столица Черногории) осудил журналиста-расследователя Йово Мартиновича на 18 месяцев тюремного заключения за сокрытие наркотиков и участие в преступной организации. До вынесения приговора Мартинович уже провел длительное время в следственном изоляторе», - заявила в пятницу на пресс-конференции в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Она полагает, что уголовное дело Мартиновича может быть политически мотивированным. Пресс-секретарь отметила, что в деле нет достаточных доказательств причастности журналиста к вменяемым ему уголовным преступлениям.

«Мы призываем власти страны обеспечить журналистам условия, в которых они могли бы работать свободно, не опасаясь ареста или насилия. Это распространяется и на тех, кто участвует в расследовании незаконного оборота наркотиков и деятельности организованных группировок», - заявила Равина Шамдасани. Она вновь обратилась с призывом к черногорским властям соблюдать свои международные обязательства по защите свободы слова.

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