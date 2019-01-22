В Туркменистане офицеров запаса ещё до нового года предупреждали быть начеку, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Офицеры запаса в Туркменистане еще в ноябре получили уведомление быть "начеку". Об этом Азатлыку сообщил источник в Министерстве обороны страны.

"Офицеров запаса ещё до нового года предупреждали быть начеку. Это началось ещё в ноябре. Офицеры запаса были вызваны в военкоматы для отметки и им сказали, чтобы никуда не выезжали из страны и были доступны по месту учёта", - сообщил 21 января источник в военном ведомстве Туркменистана, беседовавший на условиях анонимности.

Накануне источники Азатлыка и издание "Хроника Туркменистана" сообщили о начале массового учета резервистов в стране.

Ведётся учёт запасников. Во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям", - сообщил 14 января Азатлыку источник в Министерстве обороны Туркменистана, отметив, что учет военнослужащих в запасе связан с обстановкой на границе с Афганистаном.

"Это связано с неспокойной обстановкой на границе. Ситуация по всей протяжённости границы, начиная от Керки в Лебапе до Тагтабазара и Серхатабада в Мары очень беспокойная",- отметил источник.

На фоне учета резервистов, туркменские военные обеспокоены низкой боевой подготовкой срочников и резервистов.

"О мобилизации пока речи нет, но военные обеспокоены тем, что резервисты, да и срочники на службе очень плохо подготовлены к возможным боевым действиям", - сообщил 16 января Азатлыку источник в Министерстве обороны Туркменистана.

Военный источник, беседовавший с Азатлыком 21 января, тоже отметил "плачевное состояние" туркменской армии.

"У нас нет никаких навыков вести какие-либо боевые действия. Командование говорит, что у нас единственный правильный выход договорится с талибами и другими группировками, откупаться от них. Это было всегда так, со времён [бывшего президента] Ниязова. Он тогда говорил, - вы не нужны чтобы защищать страну, я её сам защищаю, а вы идите, собирайте хлопок и занимайтесь сельским хозяйством, - так и пошло после этого, армия занималась не военной подготовкой а сельским хозяйством", - отметил собеседник Азатлыка.

Наряду с сообщениями из Туркменистана об учете резервистов, корреспонденты Азатлыка в Афганистане, сообщают со ссылкой на афганских чиновников, что почти все приграничные регионы, расположенные на афганско-туркменской границе со стороны Афганистана, находятся в руках вооруженных группировок, в основном "Талибана".

Власти Туркменистана и официальная пресса об осуществлении военного учета среди населения не сообщают, ситуацию на государственной границе с Афганистаном официально не комментируют.​

17 января туркменское полуофициальное издание сообщило, что обстановка на туркменско-афганской границе "штатная" и находится под контролем "компетентных силовых органов".

"Компетентные органы Туркменистана ведут круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на туркменско-афганской границе на предмет потенциальных угроз проникновения нарушителей, в том числе и различных вооружённых банд-формирований", сообщило издание "Туркменпортал" со ссылкой на анонимного представителя штаба Государственной пограничной службы Туркменистана.

Протяженность государственной границы Туркменистана с Афганистаном, проходящая через области Лебап и Мары, составляет около 800 километров. С Туркменистаном граничат пять провинций Афганистана - 9 районов провинции Фарьяп, 3 района провинции Джовзджан, 3 района провинции Бадгис, 3 района провинции Герат, а также 1 район провинции Балх.