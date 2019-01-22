В Узбекистане больше всего зарабатывают банкиры, меньше всего – врачи и учителя

CA-NEWS (UZ) - По итогам 2018 года самые высокие среднемесячные зарплаты в Узбекистане зафиксированы у работников банковской сферы, самые низкие – у работников здравоохранения, сообщается на сайте Госкомстата Узбекистана.

В ведомстве отметили, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по стране составила 1,8 млн сумов ($216). По сравнению с 2017 годом этот показатель выше на 25%.

В эту цифру включены надбавки к зарплате, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплата за неотработанное время, удерживаемый с физлиц налог на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный фонд.

Самые высокие доходы в Узбекистане у работников банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической сфер: в месяц они получают в среднем 3,5 млн сумов ($420).

Самые низкие зарплаты получают педагоги, воспитатели – 1,3 млн сумов ($156) и медицинские и соцработники – 1,1 млн сумов ($130).

Среднемесячная зарплата торговых работников составила 1,9 млн сумов ($228), строителей – 2,2 млн сумов ($265), занимающихся перевозкой и хранением – 2,5 млн сумов ($300), работников сферы искусства, развлечений и отдыха – 1,6 млн сумов ($190).

В начале ноября 2018 года правительство Узбекистана приняло решение повысить зарплаты бюджетников: учителям на 10%, медработникам – в среднем на 26,5%.