В Монголии в 2018 году содержание золота в концентрате компании «Оюу Толгой» выросло на 150%

CA-NEWS (MNG) - В 2018 году компания «Оюу Толгой» произвела 159 тыс.тн. медного концентрата и 285 тыс.унций золота, сообщает Montsame.



По сообщению главного инвестора «Turquoise Hill Resources», содержание меди в руде выросло на 1.1 процента, содержание золота - на 150 процентов.

В частности, в четвертом квартале 2018 года добыча золота увеличилась на 234.3 процента, что связано с увеличением добычи руды с высоким содержанием этого драгоценного металла. Тогда содержание меди в концентрате снизилось на 8.4 процента в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом.

«Оюу Толгой» планирует производство меди в 125-155 тыс.унций и золота в 180-220 тыс.унций из рудного концентрата в 2019 году, а также переработку 40 млн.тн. руды.

Кроме того, в текущем году продолжится развитие подземного рудника, расширив его на 15-16 км, говорится в сообщении «Turquoise Hill Resources».

Ключевым событием 2018 года для «Оюу Толгой» стало подписание Соглашения с Правительством о регулировании источников электроснабжения, в результате которого стороны заложили основу для обеспечения отечественной электроэнергией шахты «Оюу Толгой» и потребителей аймака Умнуговь.