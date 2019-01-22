Отца знаменитой ведущей Первого канала заподозрили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 11:10, 22 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Отец известной российской телеведущей Екатерины Андреевой Сергей подозревается в нарушении миграционного законодательства. В 2018 году он прописал в своей квартире супружескую пару из Узбекистана.
«Сергей Андреев решил прописать в своей квартире пару из Узбекистана: ребята работают дворниками, а для разрешения на работу им нужна регистрация», — сообщает telegram-канал Mash.
Сначала Андреев прописал их на три месяца, а затем продлил регистрацию на год. Однако после начала проверки сердобольный пенсионер сразу же выписал их из своей квартиры. Полицейские решают вопрос о привлечении отца Екатерины Андреевой к ответственности.
Сергей Александрович всю жизнь проработал заместителем председателя Госснаба Советского Союза. Сейчас 81-летний пенсионер является председателем товарищества собственников жилья.
Сама телеведущая от комментариев воздерживается. Сейчас 57-летняя Екатерина Андреева отдыхает в Таиланде и делится кадрами с путешествия. На курорт теледива отправилась накануне Нового года.