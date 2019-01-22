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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Отца знаменитой ведущей Первого канала заподозрили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Отец известной российской телеведущей Екатерины Андреевой Сергей подозревается в нарушении миграционного законодательства. В 2018 году он прописал в своей квартире супружескую пару из Узбекистана.

«Сергей Андреев решил прописать в своей квартире пару из Узбекистана: ребята работают дворниками, а для разрешения на работу им нужна регистрация», — сообщает telegram-канал Mash.

Сначала Андреев прописал их на три месяца, а затем продлил регистрацию на год. Однако после начала проверки сердобольный пенсионер сразу же выписал их из своей квартиры. Полицейские решают вопрос о привлечении отца Екатерины Андреевой к ответственности.

Сергей Александрович всю жизнь проработал заместителем председателя Госснаба Советского Союза. Сейчас 81-летний пенсионер является председателем товарищества собственников жилья.

Сама телеведущая от комментариев воздерживается. Сейчас 57-летняя Екатерина Андреева отдыхает в Таиланде и делится кадрами с путешествия. На курорт теледива отправилась накануне Нового года.

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