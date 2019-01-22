В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане произошло землетрясение с эпицентром в городе Вахдате.

Как сообщили «Авеста» в институте сейсмологии Таджикистана, подземные толчки были зафиксированы в 9 часов 33 минуты 22 января.

По данным источника, эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к востоку от Душанбе, на территории города Вахдата.

В эпицентре интенсивность подземных толчков составила 4 балла, в городе Душанбе – 3-4 балла. Данных о жертвах и разрушениях нет.