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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане произошло землетрясение с эпицентром в городе Вахдате.

Как сообщили «Авеста» в институте сейсмологии Таджикистана, подземные толчки были зафиксированы в 9 часов 33 минуты 22 января.

По данным источника, эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к востоку от Душанбе, на территории города Вахдата.

В эпицентре интенсивность подземных толчков составила 4 балла, в городе Душанбе – 3-4 балла. Данных о жертвах и разрушениях нет.

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