РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Google заплатит во Франции 50 миллионов евро штрафа

CA-NEWS (CA) - Компания Google должна будет заплатить во Франции штраф в размере 50 миллионов евро за нарушение Общего регламента о защите данных (GDPR) Евросоюза. Такое решение в понедельник, 21 января, приняла Национальная комиссия по информатике и правам человека Франции (CNIL), сообщает Deutsche Welle.

Как уточняется в сообщении CNIL, интернет-гигант недостаточно "ясно и понятно" информировал своих пользователей о том, как будут использоваться их личные данные. Пошаговое изучение пользовательского соглашения на использование операционной системы Android показало, что доступ к необходимой информации значительно затруднен.

Кроме того, критике регулятора подверглась информационная политика Google в отношении использования личных данных для персонифицированной рекламы. В пользовательском соглашении галочка в окошке, разрешающем использование данных, была проставлена заранее, хотя новый европейский регламент требует, чтобы пользователь сам проставлял ее.

Представители компании заявили, что Google изучит решение CNIL, после чего сообщит о своих дальнейших действиях. У компании есть возможность опротестовать штрафные санкции в суде. Европейская регулирующая инстанция впервые штрафует глобальный интернет-концерн после того, как в мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые правила защиты личных данных, уточняет AFP.

Американская корпорация Alphabet Inc., дочерним предприятием которой с 2015 года считается Google LLC, имела в 2017 году оборот в 110,9 миллиарда долларов (около 97,56 млрд евро). Ее чистая прибыль составила 12,7 млрд долларов (около 11,17 млрд евро).

print
  • В ООН встревожены приговором журналисту в Черногории
  • В Казахстане иностранцы контролировали игорный бизнес, один из них гражданин Кыргызстана
  • Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×