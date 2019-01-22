Звезда мирового футбола Роберто Карлос приедет в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 28 января приедет звезда мирового футбола, легендарный защитник и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.

Во время своего визита в Узбекистан он проведет мастер-класс для юных футболистов и встречу с детьми дома милосердия. Также, будет организована пресс-конференция с участием Роберто Карлоса для представителей СМИ.

Помимо того, будет организован товарищеский матч – 2 тайма по 10 минут с участием известных звезд футбола и ветеранов Узбекистана. Роберто Карлос по одному тайму сыграет в обеих командах.