Более метра снега выпало в Кашкадарьинской области
- Узбекистан, погода
- 11:40, 22 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В конце прошлой недели во многих районах республики был обильный снегопад. В горных районах снега выпало довольно в больших количествах. К примеру, в районе Дехканабад Кашкадарьинской области выпало до метра снега, сообщает Хабар.уз.
По словам местного населения, такой снегопад для этой территории явление необычное.
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