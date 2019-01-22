Более метра снега выпало в Кашкадарьинской области

CA-NEWS (UZ) - В конце прошлой недели во многих районах республики был обильный снегопад. В горных районах снега выпало довольно в больших количествах. К примеру, в районе Дехканабад Кашкадарьинской области выпало до метра снега, сообщает Хабар.уз.

По словам местного населения, такой снегопад для этой территории явление необычное.