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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более метра снега выпало в Кашкадарьинской области

CA-NEWS (UZ) - В конце прошлой недели во многих районах республики был обильный снегопад. В горных районах снега выпало довольно в больших количествах. К примеру, в районе Дехканабад Кашкадарьинской области выпало до метра снега, сообщает Хабар.уз.

По словам местного населения, такой снегопад для этой территории явление необычное.

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