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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Верховный суд Казахстана отклонил ходатайство Челаха об отмене приговора и выплате $80 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Верховный суд Казахстана отклонил ходатайство Владислава Челаха об отмене приговора и выплате компенсации в размере 30 млн тенге (около $80 тыс.), сообщает informburo.kz.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК постановила: приговор специализированного межрайонного Военного суда по уголовным делам по городу Алматы от 11 декабря 2012 года, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК от 6 февраля 2013 года, постановление кассационной коллегии Военного суда от 21 июня 2013 года в отношении осуждённого Владислава Челаха оставить без изменений, ходатайство Челаха – без удовлетворения", – сказал председательствующий судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абай Рахметулин.

Ранее Челах, ссылаясь на решение Комитета ООН, просил отменить приговор и выплатить ему 30 млн тенге компенсации. Комитет ООН после жалобы Челаха вынес решение о том, что ему не предоставили право на беспристрастный и справедливый суд. При этом международная организация не оспаривала виновность или невиновность Челаха.

Прокурор Марат Нурмухамедов заявил, что приговор Челаху является законным и обоснованным. В его основу легли такие доказательства, как протоколы осмотра места происшествия, заключение судебно-медицинской экспертизы с участием как казахстанских, так и немецких экспертов, рассказ Челаха сокамерникам и матери о деталях преступления и то обстоятельство, что на Челаха при допросах не оказывалось давление.

Прокурор отметил, что по действующему законодательству решение Комитета ООН по правам человека по уголовному делу не может являться безусловным основанием для отмены вступивших в законную силу судебных актов.

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