Состояние миллиардеров, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в 2009 и 2019 году

- Азия и мир, экономика
- 13:05, 22 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Мировая элита, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии на этой неделе, более богата, чем когда-либо она была, отмечает финансовое агентство Bloomberg.
Спустя десятилетие после финансового кризиса многие из глав компаний увеличили свое состояние, некоторые - в несколько раз. Это замечательный показатель с учетом экономических и политических потрясений последнего десятилетия, - отмечается в статье.
Состояние дюжины участников из Давоса с 2009 года выросло на 175 миллиардов долларов, - говорится в обзоре.
|
Состояние миллиардеров, собравшихся на форуме ВЭФ в 2009 и 2019 году
|
Имя
|
Род деятельности
|
Состояние в 2009
(в USD)
|
Состояние в 2019
(в USD)
|
Изменения
(в USD)
|
Изменения
(в %)
|
Мукеш Амбани
(61 год)
|
Нефтедобыча
и маркетинг
|
Управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии.
|
16 млрд
|
43, 8 млрд
|
27, 8 млрд
|
174%
|
Марк Бениофф
(54 года)
|
Технология
|
Один из сооснователей, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Salesforce.com, inc.
|
0,7 млрд
|
6, 5 млрд
|
5, 8 млрд
|
823%
|
Майкл Делл
(53 года)
|
Технология
|
Основатель и руководитель компании Dell.
|
9, 2 млрд
|
26, 4 млрд
|
17, 2 млрд
|
187%
|
Джеймс Даймон
(62 года)
|
Финансы
|
Председатель совета директоров и генеральный директор «JPMorgan Chase»
|
0,4 млрд
|
1, 5 млрд
|
1, 1 млрд
|
275%
|
Билл Гейтс
(63 года)
|
Технология
|
Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.
|
50, 8 млрд
|
94, 5 млрд
|
43, 7 млрд
|
86%
|
Джеймс Гуднайт
(76 лет)
|
Технология
|
Разработчик программного обеспечения. Является генеральным директором Института SAS с 1976 года
|
5, 9 млрд
|
11 млрд
|
5, 1 млрд
|
86%
|
Генри Кравис
(75 лет)
|
Финансы
|
Является соучредителем инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts & Co
|
2, 7 млрд
|
5, 9 млрд
|
3, 2 млрд
|
119%
|
Руперт Мёрдок
(87 лет)
|
Медиа
|
Основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century Fox.
|
3, 2 млрд
|
18, 3 млрд
|
15, 1 млрд
|
472%
|
Дэвид Рубенштейн
(69 лет)
|
Финансы
|
Соучредитель The Carlyle Group.
|
1, 3 млрд
|
2, 7 млрд
|
1, 4 млрд
|
108%
|
Стивен Шварцман
(71 год)
|
Финансы
|
Руководитель инвестиционной компании Blackstone Group.
|
2, 1 млрд
|
12, 3 млрд
|
10, 2 млрд
|
486%
|
Джордж Сорос
(88 лет)
|
Финансы
|
Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса».
|
18 млрд
|
7 млрд
|
- 11 млрд
|
- 61%
|
Марк Цукерберг
(34 года)
|
Технология
|
Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
|
3 млрд
|
58, 6 млрд
|
55, 6 млрд
|
1, 853%