Состояние миллиардеров, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в 2009 и 2019 году

CA-NEWS (CA) - Мировая элита, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии на этой неделе, более богата, чем когда-либо она была, отмечает финансовое агентство Bloomberg.

Спустя десятилетие после финансового кризиса многие из глав компаний увеличили свое состояние, некоторые - в несколько раз. Это замечательный показатель с учетом экономических и политических потрясений последнего десятилетия, - отмечается в статье.

Состояние дюжины участников из Давоса с 2009 года выросло на 175 миллиардов долларов, - говорится в обзоре.