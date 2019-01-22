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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Состояние миллиардеров, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в 2009 и 2019 году

CA-NEWS (CA) - Мировая элита, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии на этой неделе, более богата, чем когда-либо она была, отмечает финансовое агентство Bloomberg.

Спустя десятилетие после финансового кризиса многие из глав компаний увеличили свое состояние, некоторые - в несколько раз. Это замечательный показатель с учетом экономических и политических потрясений последнего десятилетия, - отмечается в статье.

Состояние дюжины участников из Давоса с 2009 года выросло на 175 миллиардов долларов, - говорится в обзоре.

Состояние миллиардеров, собравшихся на форуме ВЭФ в 2009 и 2019 году

Имя

Род деятельности

Состояние в 2009

(в USD)

Состояние в 2019

(в USD)

Изменения

(в USD)

Изменения

(в %)

Мукеш Амбани

(61 год)

Нефтедобыча

и маркетинг

Управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии.

16 млрд

43, 8 млрд

27, 8 млрд

174%

Марк Бениофф

(54 года)

Технология

Один из сооснователей, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Salesforce.com, inc.

0,7 млрд

6, 5 млрд

5, 8 млрд

823%

Майкл Делл

(53 года)

Технология

Основатель и руководитель компании Dell.

9, 2 млрд

26, 4 млрд

17, 2 млрд

187%

Джеймс Даймон

(62 года)

Финансы

Председатель совета директоров и генеральный директор «JPMorgan Chase»

0,4 млрд

1, 5 млрд

1, 1 млрд

275%

Билл Гейтс

(63 года)

Технология

Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

50, 8 млрд

94, 5 млрд

43, 7 млрд

86%

Джеймс Гуднайт

(76 лет)

Технология

Разработчик программного обеспечения. Является генеральным директором Института SAS с 1976 года

5, 9 млрд

11 млрд

5, 1 млрд

86%

Генри Кравис

(75 лет)

Финансы

Является соучредителем инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts & Co

2, 7 млрд

5, 9 млрд

3, 2 млрд

119%

Руперт Мёрдок

(87 лет)

Медиа

Основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century Fox.

3, 2 млрд

18, 3 млрд

15, 1 млрд

472%

Дэвид Рубенштейн

(69 лет)

Финансы

Соучредитель The Carlyle Group.

1, 3 млрд

2, 7 млрд

1, 4 млрд

108%

Стивен Шварцман

(71 год)

Финансы

Руководитель инвестиционной компании Blackstone Group.

2, 1 млрд

12, 3 млрд

10, 2 млрд

486%

Джордж Сорос

(88 лет)

Финансы

Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса».

18 млрд

7 млрд

- 11 млрд

- 61%

Марк Цукерберг

(34 года)

Технология

Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.

3 млрд

58, 6 млрд

55, 6 млрд

1, 853%

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