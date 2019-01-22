Часть осужденных в Ираке таджикских женщин не согласны передать своих детей на родину

CA-NEWS (TJ) - Часть осужденных в Ираке таджикских женщин не согласились передать своих малолетних детей на родину, сообщает Радио Озоди.



По данным диппредставительства Таджикистана в Саудовской Аравии, всего зарегистрировано 95 детей для отправки из Ирака в Таджикистан, однако, по закону, их матери, отбывающие длительные сроки наказания в иракских тюрьмах, должны дать согласие на это.

Среди тех, кто не согласился на передачу детей - 38-летняя жительница Хатлона Зебунисо. Ее родителей уже давно нет в живых, а единственный брат не хочет и слышать ни о ней, ни о ее двух детях.

В 2015 году Зебунисо приехала в Ирак вместе с мужем, где тот присоединился к «Исламскому государству». Через год супруга убили, а Зебунисо была задержана в 2017 году во время освобождения Мосула. Женщина была приговорена к пожизненному сроку, но ей предоставили возможность отправить детей на родину.

Брат Зебунисо находится на заработках в России. Его супруга Сарвиноз Гуломова сказала, что он сильно рассержен на то, что сестра уехала в Ирак и опорочила семью. В любом случае, продолжила она, никто с ними не связывался по поводу судьбы детей Зебунисо.

"Родственники отвернулись от нас"

Зубайдулло Зубайдзода, посол Таджикистана в Кувейте и Ираке, сказал 21 января в беседе с Радио Озоди, что 15 из 43 осужденных таджикских женщин в Ираке не согласились расстаться с детьми.

«Большинство из них считает, что родственники отвернулись от них и поэтому их дети никому не нужны. Мы предоставили им гарантии того, что дети не будут брошенными на произвол судьбы, но они категорически отказались от предложения», - сказал посол.

По его словам, дипломаты находятся на связи с родственниками осужденных соотечественниц и стараются любыми путями вернуть детей. «Это поручение президента, ведь дети не несут ответственности за проступки своих родителей. Если родственники не хотят принять этих детей, то они будут находиться под опекой государства», - отметил дипломат.

Список осужденных таджикских женщин и детей еще не окончательный и, возможно, он будет больше, так как были случаи, когда таджички представлялись подданными других государств.

"Мы ждем всех детей"

У жительницы Душанбе Сабзагул Камоловой в Ираке осуждена дочь. Зухро Ходжаева дала согласие на передачу на родину своих 5 детей. Женщина выехала в Ирак в 2014 году, своего пятого ребенка она родила уже в заключении. По словам Сабзагул Камоловой, дочь связалась с ней по телефону и спросила, примет ли она своих внуков.

«Я ей ответила, что с радостью. Дочь присматривает за своими пятерыми детьми и двумя детьми убитого родственника своего мужа. Мы сказали, что готовы принять всех семерых детей. Вот, готовимся к их приезду», - добавила собеседница.

Сабзагул Камолова торгует на рынке семечками, но надеется, что справится с предстоящей ответственностью. «В годы гражданской войны мы смогли поставить на ноги своих детей, кормили и одевали их, неужели сейчас, в мирное время, не сможем сделать этого?», - удивляется она. Женщина очень надеется на то, что позже она сможет вернуть на родину и свою дочь.

По словам Зубайдулло Зубайдзода, таджикская сторона попросила Ирак об амнистии своих соотечественниц. Он уверен, что большинство женщин стали жертвами обмана и не имели представления об «Исламском государстве».

Ранее власти Таджикистана сообщили, что многие таджикские женщины отправились в Сирию и Ирак по принуждению своих мужей. По официальным данным, свыше 400 таджикских женщин и детей находились в странах Ближнего Востока.

После освобождения многих городов Сирии и Ирака от ИГ, женщины и дети находятся в тюрьмах Ирака и лагерях ООН в Сирии. В боевых действиях в этих странах участвовали около 1900 граждан Таджикистана, судьба многих на данный момент неизвестна.