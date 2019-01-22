К дисциплинарной ответственности привлекут чиновников в Астане за нерешенную проблему открытых люков

CA-NEWS (KZ) - К дисциплинарной ответственности привлекут чиновников столичного акимата за нерешенную проблему открытых люков, передает Kazakhstan Today.

На совещании в акимате Астаны глава города Бахыт Султанов поручил внести предложения по принятию мер в отношении пунктов приёма металла, скупающих краденые люки, электрический кабель и цветной металл.

"После несчастного случая, связанного с гибелью девочки, упавшей в открытый колодец, мы неоднократно обсуждали проблему с открытыми люками, их кражи, а также замену на люки из композитных материалов. По открытым колодцам отмечу низкую исполнительскую дисциплину как со стороны рядового состава районных акиматов, так и со стороны их руководителей. Объявляю последнее предупреждение ответственным заместителям акимов районов и ответственным заместителям руководителей управлений по инвестициям и развитию предпринимательства, топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Поручаю привлечь ответственных лиц к дисциплинарной ответственности", - цитирует акима официальный сайт столичного акимата.

Напомним, 14-летняя Аружан Маратова пропала 24 ноября 2018 года. Наутро ее нашли мертвой. Она упала в открытый канализационный колодец. В связи с трагедией и во избежание подобных несчастных случаев аким Астаны поручил всем службам города на ежедневной основе проводить специальный обход всех имеющихся в городе колодцев. В настоящее время их насчитывается около 65 тыс. Власти города заявили, что виновные в гибели девочки понесут наказание.