Хлопок в Таджикистане остается основным сырьевым экспортным материалом

CA-NEWS (TJ) - В разделе экспорта текстильных материалов из Таджикистана, основная часть приходится на хлопок-волокно. Профильные ведомства Таджикистана рапортовали о существенном росте суммы экспорта текстильных материалов и изделий из них в 2018 году, передает Авеста.



Однако, статистические данные об экспорте этой продукции свидетельствуют о том, что более 70% из указанной суммы приходится на продажу за рубеж сырьевого хлопка-волокна.

По данным источника, за весь прошлый год сумма экспорта текстильных материалов и изделий из них составила $226 млн. 454 тыс., что на 24,6% больше показателя 2017 года. $165 млн. 303 тыс. из указанной суммы составляет выручка от продажи хлопка-волокна при росте 36,6%.

Увеличение экспорта хлопка в сыром виде продолжается на фоне заявлений профильных государственных ведомств и принятой программы полного цикла переработки волокна внутри страны.

Напомним, в 2007 году в Таджикистане была принята программа, согласно которой полный цикл переработки хлопка планировалось наладить до 2015 года.

По истечению указанного периода, профильные ведомства экономического блока страны подтвердили, что госпрограмма не выполнена, хотя проект обещал солидную сумму доходов и создание около 40 тыс. новых рабочих мест.

Теперь, согласно стратегии развития промышленности в РТ на период до 2030 года, в стране к 2025 году планируют наладить полный цикл переработки производимого в стране хлопка-волокна.

В тоже время, сумма импорта текстильных материалов и изделий из них в прошлом году составила более $60,1 млн. Однако, импорт готовой текстильной продукции осуществляется с высокой добавленной стоимостью.

На недостатки и упущения в сфере легкой промышленности, в том числе относительно переработки хлопка накануне на расширенном заседании правительства указал премьер-министр Кохир Расулзода.

Перечислив социально-экономические достижения 2018 года, премьер-министр указал и на недостатки и упущения, которые присутствовали в прошлом году, особенно в сфере легкой промышленности и переработки хлопка.

Было отмечено, что в связи с отсутствием полного цикла переработки хлопка-волокна внутри республики в 2018 году страна экспортировала 93 тыс. тонн хлопка на сумму $165 млн.

Одной из причин неполной переработки хлопка внутри страны, по словам Кохира Расулзода, является полное или частичное простаивание ряда предприятий текстильной промышленности.

К примеру, в 2018 году полностью простаивали такие предприятия, как ЗАО «Олим Текстайл», ОАО «Вализода Мастчох» в Мастчинском районе, ОАО «Самар» в Восейском районе и ОАО «Бофандаи Норак» в городе Нуреке.