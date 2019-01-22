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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахские пограничники спасли от замерзания пятерых нелегалов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Казахский пограничный наряд задержал пятерых граждан Узбекистана, нелегально переходивших через границу, сообщают местные СМИ.

«Задержанных доставили прямиком в районную больницу поселка Дарьинск. У одного из пятерых врачи обнаружили общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей 3-4 степени. Мужчина был помещен в палату интенсивной терапии. Его состояние тяжелое», – отметили в Погранслужбе Казахстана.

Двоим нелегалам поставили диагноз: общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей 2-3 степени. Состояние у обоих – средней степени тяжести. У оставшихся двоих были обморожения нижних конечностей 1 степени. Они в госпитализации не нуждались.

Сейчас нарушители границы под охраной конвоя находятся в больнице поселка Дарьинск.

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