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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский фотограф стал призером международной фотопремии «35awards»

CA-NEWS (MNG) - Монгольский фотограф Вандоржийн Баттулга стал призером международной фотопремии 35AWARDS. Об этом он написал на своей странице в Facebook 21 января.

Как передает Montsame, он занял второе место со своей фотографией “Счастье отца и сына”. В этом году в этой же номинации соревновались 1323 фотографа из 354 городов 77 стран, из которых фотограф В. Баттулга также вошел в ТОП-18% лучших фотографов. Ранее его работы вошли в ТОП-100 фотографий 35 фотопремии 35AWARDS 2017 года.

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