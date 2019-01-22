Монгольский фотограф стал призером международной фотопремии «35awards»

CA-NEWS (MNG) - Монгольский фотограф Вандоржийн Баттулга стал призером международной фотопремии 35AWARDS. Об этом он написал на своей странице в Facebook 21 января.

Как передает Montsame, он занял второе место со своей фотографией “Счастье отца и сына”. В этом году в этой же номинации соревновались 1323 фотографа из 354 городов 77 стран, из которых фотограф В. Баттулга также вошел в ТОП-18% лучших фотографов. Ранее его работы вошли в ТОП-100 фотографий 35 фотопремии 35AWARDS 2017 года.