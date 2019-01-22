Узбекистан и Германия подписали договора на 8 млрд евро

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Германия договорились о реализации совместных проектов на сумму более 8 миллиардов евро. Об этом было заявлено на брифинге для представителей средств массовой информации в Берлине.

"Стороны выразили готовность расширять сотрудничество в области инвестиций и технологий. В ходе бизнес-форума, который состоялся накануне визита президента Узбекистана, было отмечено, что заключаются соглашения о реализации новых проектов на сумму более 8 миллиардов евро", сообщила пресс-служба президента.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев 20 января прибыл в Германию с официальным визитом.

21 января он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

22 января президент Узбекистана встретится в Мюнхене с премьер-министром Баварии Маркусом Зайдером и руководителями ведущих немецких компаний и банков.