Узбекистан и Германия подписали договора на 8 млрд евро

- Узбекистан, политика
- 13:52, 22 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Германия договорились о реализации совместных проектов на сумму более 8 миллиардов евро. Об этом было заявлено на брифинге для представителей средств массовой информации в Берлине.
"Стороны выразили готовность расширять сотрудничество в области инвестиций и технологий. В ходе бизнес-форума, который состоялся накануне визита президента Узбекистана, было отмечено, что заключаются соглашения о реализации новых проектов на сумму более 8 миллиардов евро", сообщила пресс-служба президента.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев 20 января прибыл в Германию с официальным визитом.
21 января он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
22 января президент Узбекистана встретится в Мюнхене с премьер-министром Баварии Маркусом Зайдером и руководителями ведущих немецких компаний и банков.