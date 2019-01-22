РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан не получит второй транш ЕФСР в размере $20 млн

CA-NEWS (TJ) - Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд) принял решение о завершении поддержки Программы реформ правительства и Национального банка Республики Таджикистан финансовым кредитом из средств ЕФСР по причине истечения периода его доступности.

Как сообщает пресс-служба Евразийского банка развития, в результате из общей суммы кредита в размере $40 млн. стране предоставлен один транш в размере $20 млн.

Решением Совета ЕФСР таджикской стороне также рекомендовано ускорить подготовку и предоставление Евразийскому банку развития (ЕАБР) – Управляющему средствами ЕФСР окончательных отчетов в соответствии с условиями кредитного соглашения.

Напомним, 8 декабря 2015 года Совет ЕФСР принял решение о выделении второго финансового кредита в размере $40 млн. Таджикистану на поддержку экономических реформ в стране в 2016–2017 годах.

15 августа 2016 года в Москве состоялось подписание Соглашения между правительством Республики Таджикистан и ЕАБР — Управляющим средствами Фонда. 25 августа 2016 года Таджикистану был перечислен первый транш кредита в размере $20 млн.

Первый транш был выделен после подтверждения выполнения властями РТ двух обязательных условий: устранение множественности обменных курсов и перевод условия по анализу эффективности налоговых и таможенных льгот из статуса индикативного показателя в контрольный показатель.

Что же касается второго транша в размере $20 млн., то он, так и не был выделен, в силу отсутствия прогресса по анализу эффективности налоговых и таможенных льгот, возобновления множественности обменных курсов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами — участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

print
  • Discovery Channel снял новый проект в Казахстане
  • Антикоррупционная служба подтвердила незаконность строительства АЗС в Алматы
  • В Ташкенте идёт суд по делу убийства чемпиона ММА Дильшода Кенжаева в ночном клубе
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×