Назначен новый глава «Таджик Эйр». Им стал заместитель Озоды Рахмон

CA-NEWS (TJ) - Новым генеральным директором авиакомпании «Таджик Эйр» назначен Дилшод Исматуллозода, который ранее занимал должность заместителя руководителя исполнительного аппарата президента РТ, возглавляемого Озодой Рахмон, сообщает АП.



Он сменил на этом посту Хайрулло Рахимова, который работал в авиакомпании «Таджик Эйр» на протяжении последних трех лет и занимал пост гендиректора с января 2017 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сегодня постановлением правительства Рахимов был освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте главы государства.

Также был освобожден с поста председателя Госсбербанка "Амонатбанк" Рухулло Хакимзода. О причинах освобождения не сообщается.

На его место назначен Икроми Сироджиддин Салом, который до сего дня занимал должность заместителя председателя Национального банка Таджикистана.

В понедельник, 21 января, на заседании правительства Эмомали Рахмон, заслушав отчеты главы Государственного сберегательного банка «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода и руководителя национального авиаперевозчика «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова, подверг их работу жесткой критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний.