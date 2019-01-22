В Пакистане убили сына основателя движения «Талибан»
- Азия и мир, происшествия
- 14:57, 22 января 2019
- Просмотров: 1744
CA-NEWS (CA) - Мулла Якуб, старший сын основателя и духовного лидера радикального движения "Талибан" Мохаммеда Омара, убит на территории Пакистана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно этим данным, Якуб прибыл из пакистанского города Кветта в Пешавар - столицу провинции Хайбер-Пахтунхва, - где был убит неизвестными. По информации других источников, сначала мулла был похищен, а впоследствии убит.
Представители "Талибана" пока не прокомментировали эту информацию.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком