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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пакистане убили сына основателя движения «Талибан»

CA-NEWS (CA) - Мулла Якуб, старший сын основателя и духовного лидера радикального движения "Талибан" Мохаммеда Омара, убит на территории Пакистана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим данным, Якуб прибыл из пакистанского города Кветта в Пешавар - столицу провинции Хайбер-Пахтунхва, - где был убит неизвестными. По информации других источников, сначала мулла был похищен, а впоследствии убит.

Представители "Талибана" пока не прокомментировали эту информацию.

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