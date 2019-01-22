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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане установят видеокамеры у квартир жриц любви

CA-NEWS (UZ) - В Намангане установят видеокамеры у подъездов, где проживают женщины, занимающиеся проституцией. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Наманганского областного хокимията (администрации).

Согласно официальному сообщению, в микрорайонах устанавливаются видеокамеры для предотвращения преступности. Кроме того, развлекательные центры микрорайонов, компьютерные клубы, магазины, торгующие алкогольными напитками, а также территориальные центры будут оборудованы видеокамерами.

«Эти камеры наблюдения будут подключены к отделу внутренних дел и записи будут храниться в базе памяти ОВД в течение месяца. Круглые сутки камеры будут осуществлять контроль», - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в социальных сетях было размещено видео, в котором запечатлено, как толпа жестоко избила двух подростков до полуобморочного состояния. Как отмечали пользователи сети, инцидент произошёл в Наманганской области.

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