В Намангане установят видеокамеры у квартир жриц любви

CA-NEWS (UZ) - В Намангане установят видеокамеры у подъездов, где проживают женщины, занимающиеся проституцией. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Наманганского областного хокимията (администрации).

Согласно официальному сообщению, в микрорайонах устанавливаются видеокамеры для предотвращения преступности. Кроме того, развлекательные центры микрорайонов, компьютерные клубы, магазины, торгующие алкогольными напитками, а также территориальные центры будут оборудованы видеокамерами.

«Эти камеры наблюдения будут подключены к отделу внутренних дел и записи будут храниться в базе памяти ОВД в течение месяца. Круглые сутки камеры будут осуществлять контроль», - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в социальных сетях было размещено видео, в котором запечатлено, как толпа жестоко избила двух подростков до полуобморочного состояния. Как отмечали пользователи сети, инцидент произошёл в Наманганской области.