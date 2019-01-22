Делегация Узбекистана обсудит в США отмену текстильного «бойкота»

CA-NEWS (UZ) - В начале февраля США посетит с рабочим визитом правительственная делегация Узбекистана, в составе которой заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева и министр трудовых отношений и занятости Шерзод Кудбиев РУз, сообщает пресс-служба МИДа.

Представители Узбекистана, ответственные за вопросы искоренения принудительного труда, примут участие в в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign — организации, в которую входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, выступающие за искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.

Основная цель визита — выработка дальнейших механизмов взаимодействия, направленных на отмену так называемого «бойкота крупных брендов» США в отношении текстильной продукции Узбекистана.

В программе визита встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших американских объединений производителей, ритейлоров и профсоюзных организаций, Американской ассоциации одежды и обуви, Ассоциации индустрии моды США, Американской федерации труда и Конгресса промышленных организаций и другими, а также ведущих зарубежных брендов, таких как Nike, Zara, GAP, Levi’s, H&M, UNIQLO и многие другие.

Делегация также проведет переговоры с представителями Белого дома, руководством Госдепартамента, Министерства труда, Офиса торгового представителя США и других международных финансовых институтов.