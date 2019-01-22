В Узбекистане 8-летний мальчик умер, упав на свадьбе в канализацию

CA-NEWS (UZ) - В городе Ходжейли в Каракалпакстане в водосточной яме нашли тело 8-летнего мальчика, ранее пропавшего во время свадьбы.

По сведениям УВД, мальчик 2011 года рождения, проживающий в городе Ходжейли, 19 января текущего года пошел вместе со своей матерью на свадьбу в ресторан «Антакия». Вскоре мать обнаружила исчезновение своего сына. В 18.30 того же дня об этом сообщили правоохранительным органам.

Камеры видеонаблюдения ресторана запечатлели как мальчик упал в яму. В 23.30 того же дня труп мальчика извлекли из ямы. По предварительным данным, он подскользнулся и упал, так как в тот день шел снег и земля была мокрая. По данному факту сейчас проходят следственные мероприятия.