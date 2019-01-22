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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Состоялась консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Колумбии

CA-NEWS (MNG) - 21 января, в колумбийском городе Богота состоялась 3-я консультативная встреча министерств иностранных дел Монголии и Колумбии, сообщает Montsame.

С монгольской стороны встречу возглавил государственный секретарь МИД Монголии Д.Даваасурэн, с колумбийской стороны – исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Колумбии Франсиско Эчэвери.

Обменявшись мнениями о политической и социально-экономической ситуациях двух стран, стороны подтвердили желание укрепить прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях Монголии и Колумбии, и сошлись во мнении, что консультативная встреча является ключевым механизмом определения перспектив и направлений сотрудничества в будущем.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о расширении двустороннего сотрудничества в сферах торговли, горнодобывающей промышленности, туризма, культуры, сельского хозяйства и образования, а также об организации регулярных визитов на высших и высоких уровнях. В ходе встречи стороны договорились о заключении соглашений о техническом сотрудничестве и безвизовом режиме между двумя странами в ближайшем времени.

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