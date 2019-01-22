Россия и Япония договариваются о Курилах. В чем заключается спор?

CA-NEWS (CA) - Во вторник, 22 января, должны состояться переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ по вопросу мирного договора. Токио претендует на возврат островов Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также архипелага Хабомаи, сообщает Би-би-си.



Ранее российский МИД поставил Японии условие: для заключения мирного договора между Россией и Японией Токио следует признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет над Курильскими островами.

Кроме того, депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии", запрещающий принимать любые правовые акты, которые рассматривают отторжение этих территорий. Правда, он еще не рассмотрен.

В начале января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония рассчитывает на восстановление суверенитета над Южными Курильскими островами. 7 января он поклялся могилой своего отца, что поставит точку в переговорах о мирном договоре с Россией.

О каких островах идет речь?

Курильские острова - цепочка сравнительно небольших участков суши, протянувшихся от юго-восточной оконечности российского полуострова Камчатка до японского острова Хоккайдо. Они отделяют Охотское море от Тихого океана.

Всего в составе Курил более 50 больших и малых островов. Япония претендует на четыре из них - острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также на архипелаг Хабомаи (в России такого названия не существует, архипелаг вместе с Шикотаном объединены под названием Малая Курильская гряда).

Эти острова входят в состав группы островов Южные Курилы, включающий в себя еще и Уруп, на который Япония не претендует. Южные Курилы отличаются от остальных большей площадью, чем остальные острова цепочки.

Ближайший к Японии остров Кунашир отделен от Хоккайдо Проливом Измены, ширина которого в самом узком месте составляет около 20 километров.

Сейчас спорные острова входят в состав Сахалинской области России, а их совокупное население составляет около 20 тысяч человек. Япония включает их в состав губернаторства Хоккайдо.

Хронология спора

7 февраля 1855 года Япония и Россия подписали первый русско-японский договор (Симодский трактат), который устанавливал границу между островами Итуруп и Уруп. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи согласно этому договору принадлежали Японии. Этот день в Японии отмечается как "День северных территорий".

В 1875 году Россия уступила Японии уже все Курильские острова в обмен на японскую часть острова Сахалин, но в 1905 году после Русско-Японской войны, которую Россия проиграла, был заключен Портсмутский мирный договор, в котором и Южный Сахалин отходил к Японии.

В 1945 году Советский Союз вступил в войну с Японией, выполняя соглашение с Великобританией и США, достигнутое на Ялтинской конференции. Тогда СССР взял на себя это обязательство, но одним из условий была передача под советский контроль Южного Сахалина и Курильских островов.

После капитуляции Японии СССР включил в свой состав весь Сахалин и Курильский архипелаг.

Однако Советский Союз отказался подписывать с Японией мирный договор, который в 1951 году в Сан-Франциско подписали страны, воевавшие во Второй мировой против Японии. Одной из причин было то, что в договор не были включены положения, фиксирующие принадлежность Курил и Сахалина к России.

Тем не менее в 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа в документе не затрагивалась.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца года: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы". Япония от этого предложения отказалась.

В середине ноября 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ на Восточноазиатском саммите в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс, который безуспешно ведется десятилетиями на основе Совместной декларации 1956 года.

Природные ресурсы

Острова - не просто фрагменты суши в море, они меняют и ситуацию в морской акватории вокруг них, влияя на судоходство, рыбный промысел и добычу других природных ресурсов.

Как говорится на сайте японского МИД, в районе островов сливаются два течения - Куросио и Оясио, создавая уникальные условия для рыболовства и морского промысла. На сайте говорится, что этот район "на протяжении многих столетий считался одним из трех величайших рыболовных районов в мире".

Об этом же говорится в сборнике научных материалов, подготовленных в 2003 году во владивостокском Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского.

"Стоимость ресурсов биомассы шельфа Южно-Курильских островов не поддается фиксированной оценке ввиду их практической неисчерпаемости во времени и высокой продуктивности биомассы здесь. Район между Малой Курильской грядой и островом Кунашир имеет особо благоприятные гидробиологические условия для воспроизводства рыбных ресурсов. Это уникальная территория, имеющая наиболее короткие нерестовые пути и интенсивную продуктивность наиболее ценных пород рыб семейства лососевых, неиспользуемая пока в полной мере", - говорится в нем.

Экономика южных Курильских островов и в настоящее время в основном связана с рыболовством и переработкой рыбы. При этом в 2015 году производство рыбы и консервированной рыбной продукции на территории южных Курильских островов составило 1% российского производства.

Кроме рыболовства, Курильские острова богаты полезными ископаемыми. По данным Морского государственного университета, на островах, в частности, на Итурупе, есть титаномагнетитовые россыпи, на шельфе могут быть запасы нефти и газа.

Общая площадь акватории Курильских островов с учетом 200-мильной (370,4 км) экономической зоны составляет около 296 тысяч квадратных километров. Исключительная экономическая зона в случае с Курильскими островами покрывает большую часть Охотского моря. Только на юге часть акватории моря относится к зоне Японии.

"Сейчас, благодаря наличию всех четырех островов, исключительная экономическая зона покрывает практически всю акваторию, поэтому Охотское море фактически является внутренним морем России. Ежегодный улов рыбы и морепродуктов в Охотском море составляет около трёх млн. тонн в год. Для сравнения - весь объем вылова Японией рыбы и морепродуктов составляет около четырех млн. тонн в год", - рассказал Би-би-си руководитель образовательной программы НИУ ВШЭ и университета Кёнхи "Экономика и политика в Азии" Денис Щербаков.