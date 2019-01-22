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  22 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Астаны усилили санитарный контроль из-за гриппа

CA-NEWS (KZ) - Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в столице Казазсхтана, сообщает пресс-служба департамента.

В Астане с начала 2019 года переболело гриппом 29 человек, в том числе 8 детей. По словам Садвакаса Байгабулова, все заболевшие вовремя и своевременно обратились за помощью в медицинские организации столицы и прошли курс лечения, что позволило избежать развития осложнений.

Для благополучной ситуации по заболеваемости гриппом по рекомендациям ВОЗ охват прививками должен быть не менее 10% населения. На сегодняшний день в Астане этот показатель достигнут - вакцинацию здесь получили 126 723 человек.

"Хотелось бы обратиться к астанчанам, чтобы при планировании командировок и путешествий в дальнее или ближнее зарубежье, граждане интересовались статусом инфекционной заболеваемости в этих странах. Так, например в Грузии отмечается высокий уровень заболеваемости гриппом, имеются летальные случаи от гриппа, учебные заведения закрыты на карантин", - отметил Садвакас Байгабулов.

На сегодняшний день, с учётом регулярных рейсов между Тбилиси и Астаной, в целях исключения угрозы заноса вируса гриппа в столицу Казахстана усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту.

С помощью медицинских телевизоров проводится бесконтактная термометрия (замеры температуры) прибывающих авиапассажиров из Грузии, в том числе членов экипажей.

"Все осмотрены, случаев подозрения гриппа среди пассажиров не выявлено. Ситуация находится под постоянным контролем службы охраны общественного здоровья Астаны", - заявил глава департамента.

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