Кадровые изменения, произошедшие после итогового заседания правительства Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял 22 января группу лиц, назначенных на руководящие и ответственные должности в министерстве финансов, исполнительного аппарата президента РТ, ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», ГСБ «Амонатбонк», авиакомпании «Таджик Эйр».

Как сообщает пресс-служба главы государства, указами президента Абдухалил Гафурзода назначен ректором института государственного управления при президенте РТ, Изатулло Хабибзода – директором Национального законодательного центра при президенте РТ и Фарход Махмадшозода – заместителем директора указанного центра.

Постановлениями правительства Абдурахмон Халимзод и Карим Гулмуродзода назначены заместителями министра финансов, Мархабо Нурали назначена первым заместителем директора ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство, а Бахтиер Сафарзода – заместителем директора ГУП «ЖКХ.

Другими правительственными постановлениями Хол Хайдар освобожден от должности первого заместителя министра промышленности и новых технологий страны и назначен первым заместителем главы Согдийской области.

Первым заместителем министра промышленности и новых технологий назначен Бахтиер Шарипов.