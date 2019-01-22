Вооруженный пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Пассажир самолета Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщил Интерфаксу источник в авиадиспетчерских службах. Рен ТВ сообщает, что его зовут Павел Ш. и он вооружен.

Как следует из данных сервиса FlightRadar, рейс SU1515 вылетел из Сургута в 14.55 по местному времени, и должен был приземлиться в московском "Шереметьево" в 16.20 мск. Однако самолет изменил направление, развернувшись над населенным пунктом Югорск и на данный момент возвращается в сторону Сургута.

На борту рейса находится 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа, сообщает РЕН ТВ и публикует фото предположительно захватившего самолет.