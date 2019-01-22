Немецкая компания планирует построить в Ташкенте «Диснейленд»

CA-NEWS (UZ) - Хоким Ташкента Жахонгир Артикходжаев провел встречу с управляющим собственником немецкой компании Гертом Прантнером. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Зарубежный партнер выразил заинтересованность в строительстве в Ташкенте развлекательных объектов таких как «Диснейленд», торгово-развлекательных центров, гипермаркетов и современных гостиничных комплексов люксового и эконом классов.

Для реализации инвестиционных проектов администрация города предложила несколько земляных участков, подходящих как по территории, так и по требованиям будущих сооружений.

Иностранная сторона сообщила о готовности рассмотреть предложения, по итогам детального изучения которых, обсудить уже вопросы сотрудничества.

Также немецкая компания предложила подписать Меморандум о сотрудничестве с хокимиятом города Ташкента.